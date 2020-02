Národný futbalový štadión a zbabelé postupy ministerky Lubyovej

Celý čas som veľmi pozorne sledoval vývoj okolo futbalového štadióna na Tehelnom poli. Nie som konšpirátor, ale ako tréner sa vždy snažím vidieť dopredu, resp. za roh. Predpoklady, analýzy, poučenia.

Niekedy sa zadarí. Inokedy nie, lebo ste bez šance.



Štadión stojí, je skolaudovaný, chce byť predražený, štát ho odkúpi, hoci na začiatku o tom nebola reč. Prevádzkovať ho bude futbalista Miloš Tomáš, momentálny (zámerne) šéf sekcie športu na ministerstve školstva. Jedného dňa štadión Ivan Kmotrík odkúpi za euro späť. Vízia.



Zhrňme si, čo sa stalo. Babky hovorievajú, čo sa stalo, už sa neodstane. Tešme sa, že máme pekný, kvalitný štadión, ale ...



1.) tender na miesto, kde bude stáť národný štadión neprebehol. Košice? Bystrica? Pri letisku vo Vajnoroch? V Petržalke? Tehelné pole. Áno tradícia, ale o ňu určite nešlo,



2.) kšefty, výmeny pozemkov. Tie pod štadiónom patria mestu, nájomné zmluvy nie sú zverejnené, ak sú kto vie, kde ich nájsť.



3.) výsledok tendra na výber staviteľa bol vopred jasný, architektonická súťaž neprebehla.



4.) investor požiadal štát o pomoc, Európska komisia odklepla štátnu pomoc, dotáciu 27,2 milióna. eur. Žiadosť a argumentácia o zisk dotácie od štátu bola na EK napísaná podľa neplatného (neexistujúceho) zákona.



5.) bola uzatvorená prvá zmluva medzi štátom a investorom. V nej sa písalo, že ak bude raz investor chcieť štadión odpredať, štát musí k predaju udeliť súhlas.



6.) nová zmluva, premenované investorské firmy, rozdelenie na komerčnú a nekomerčnú časť štadióna. Zmeny textu zmlúv. Zásadný obrat - ak sa investor rozhodne štadión predať, štát ho musí odkúpiť. Cena opcie je zastropovaná na 75,2 milióna eur.

Hoci vláda SR bola na základe zákona o športe povinná sa k tomu vyjadriť, neurobila tak a nový minister školstva Plavčan novú zmluvu bez súhlasu vlády parafoval. Toto by mohol byť vážny argument proti "povinnosti štátu štadión odkúpiť"



7.) investor naznačil, že štadión bude drahší. Moderný, profutbalový, vtierajúci sa, čerstvo dosadený premiér Pellegrini čumí a hovorí, že ak má UEFA požiadavku na vyšší štandard, nebudeme hádam trocháriť. UEFA však žiadne oficiálne požiadavky na vyššiu kvalitu štadióna Slovensku neprezentovala..

Bolo to účelové zavádzanie zainteresovaných a pospolitého ľudu s cieľom mať na toaletách zlaté kohútiky. Zvýšenie kvality - led svetlá, kamery, zabezpečenie - nastavené biznisy na firmy smer Nitra.



8.) štadión sa otvára, preznetácia sa nehrá na Národnom futbalovom štadióne, ale na štadióne na Tehelnom poli. To evokuje ideu, že Ivan Kmotrík si štadión ponechá, nedokáže si ani predstaviť, že by ho jeho Slovan nevlastnil a tento dojem osobne potvrdzuje aj na minuloročnej jarnej debate Denníka N, že zatiaľ o odpredaji neuvažuje.



9.) 2 + 2 = 4. Prevádzka bude nesmierne drahá. Niekto musí zaplatiť nedokončenú komerčnú časť štadióna. Hotel. apartmány, obchody, fitká, pedikúra, kino, garáže, fontány. Rezultát = predať.

MIMO rámec zmluvy žiada investor navýšenie ceny až na takmer 100 miliónov eur. Všetko v procese zdraželo.



10.) priposratá vláda SR navrhuje, že si to avizované zdraženie nákladov overí u firmy KPMG. Pellegrini s Rašim garantujú čistý a transparentný proces. Ministerka Lubyová pritakáva.

KPMG dostane analytickú zákazku za 1.4 milióna eur a v jej stanovisku sa onedlho píše, že hej. Je to drahšie.

KPMG napíše informáciu, do ľavého horného rohu dokumentu napíše prísne dôverné, ale šikuliatka na ministerstve ju buchnú na web.

Čuduj sa svete, KPMG za 1,4 milióna upozorňuje, že toto nie je žiaden audit a že to nie je určite odporučenie zaplatiť viac, ako je v zmluve.



11.) vláda sa rozhodne zaplatiť za štadión do 7.2.2020. tri týždne pred voľbami do NR SR. Koľko? Vie to iba minister financií, na otázku verejnosti, koľko poslal, dostane tupá verejnosť odpoveď, opýtajte sa na školstve.



12.) ministerka Lubyová ešte celý proces zahalí do zbabelého hábu a skúsi oblbnúť verejnosť, ešte nič nie je hotové, schválené, lebo podmienkou je kladné vyjadrenie od Európskej komisie, Úradu pre verejné obstarávanie, ktorého podpredseda Bugala (donedávna) bol v procesoch osobne aktívny so svojou advokátskou kanceláriou a Protimonopolného úradu.



13.) od 1.1.2020 máme novelu, ktorá hovorí, že biznis z verejných zdrojov nad 40 miliónov eur musí preveriť Útvar hodnoty za peniaze. Nestalo sa tak.



14.) za 23 miliónov eur, ktoré chce vláda navyše poslať investorovi na účet, by každá príčetná ministerka školstva postavila 23 športových hál, napr. na pozemkoch VUC (pri stredných školách), alebo 23 plavární, alebo 23 menších zimných štadiónov, alebo 30 atletických oválov, alebo stovky skejtparkov pre deti a mládež, ktorá sa veľmi vášnivo venuje vo všetkých mestách tomuto novému olympijskému športu.



V pondelok o 10:00 skúsime na tlačovke pripomenúť, že ministerka Lubyová pochádza z prostredia vedy, čo by mohlo byť v súlade so zdravým rozumom,. že jej dedo bol renomovaný právnik, ktorý by jej dnes určite dal na holý zadok.



Dúfajme, že štadión ešte nie je kúpený. Ak je, a za koľko sa dozvieme v najbližšom čase. Nedávno sa uzatvoril aj tender na prevádzku štadióna. Vznikla nová akciovka, 100% dcéra ministerstva školstva Národný štadión a.s., so šéf M.Tomášom.

Vlastníkom štadióna nebude teda priamo štát, ale štátna akciovka. Ceny pre potreby štátnej futbalovej reprezentácie sú neznáme. Sieň slávy slovenského futbalu na štadióne nebude. Mala tam pôvodne byť, ale nebude. Možno bude v tých miestach salón na poker. Alebo iný salón. Národný. Prevádzkovať ho bude Andy D..