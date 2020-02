Sľuby a plnenia vlády SR v kapitole šport

V roku 2006 by ste vo volebnom programe takmer všetkých politických strán slovo šport hľadali márne. Jediná strana, ktorá šport v programe mala zakomponovaný, bola Slotova SNS. Postavíme národný hokejový štadión.

Široký ho aj postavil a pridal k tomu aj hotel s heliportom. Od roku 2010 sa situácia so športom výrazne zlepšila, vyvrcholilo to koncom roku 2015, keď bol prijatý nový zákon o športe.

Desať rokov sa šport vo všetkých programoch politických strán a potom aj v programovom vyhlásení vlády len tak hemží. Pozrime sa na to, čo vláda od roku 2016 v kapitole šport sľúbila a čo dokázala realizovať.

Vláda zabezpečí systémovú, dlhodobú atransparentnú podporu štátnej športovejreprezentácie, vrcholového športu, športu detí amládeže, športu pre všetkých a športuzdravotne postihnutých športovcov;

No neviem. Nech posúdia reprezentanti, deti a mládež. Postihnutí športovci majú neadekvátnu hojnosť.

Vláda vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov, vláda vytvorí podmienky na to, aby finančné prostriedky zverejných zdrojov na šport boli poskytované a vykazované cez jeden informačný a finančný uzol;

Nevytvorila, nenašla, nezaktivovala. Uzlu nerozumiem, Informačný systém stále nefunguje.

Vláda sa zameria na zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže, najmä skvalitní obsah hodín telesnej výchovy a športu,a v spolupráci so spolkovou sférou zabezpečí užšie prepojenie a koordináciu voľnočasových športových aktivít na všetkých typoch škôl s činnosťou športových klubov za efektívneho využitia systému školských súťaží a zdieľania športových odborníkov medzi školským a klubovým športom;

Toto sú kecy vo formáte svetový mier. Nič sa nevylepšilo. Kluby sú vyautované. Aké také profity majú krúžky, centrá voľného času, ktoré sú úhlavnými nepriateľmi športu v kluboch. Vláda nedokáže skvalitniť obsah hodín telesnej výchovy, lebo nezvládne zabezpečiť deťom ani učebnice. V školských súťažiach sa okamžite po nástupe štátneho tajomníka Jozefa Gönciho fuklo 15 000 eur na krajské kolá streľby zo vzduchovky pre základné a stredné školy, 10 000 na školskú curlingovú ligu a 30 000 eur na stredoškolskú a univerzitnú ligu malého futbalu (člen komisie futbalista Miloš Tomáš, šéf sekcie športu). Nikoho vláda nenazdieľala. Sú to nič nehovoriace drísty, drísty, drísty a malé domov.

Vláda podporí Národný program pre šport a ďalšie národné projekty, ktoré sa budú týkať telesnej kultúry a zdravého životného štýlu obyvateľov Slovenskej republiky.

Viete niekto o čom to je? Počul, cítil, videl niekto pojem národný program pre šport? Skúste googliť.

Vláda zriadi Radu vlády Slovenskej republiky pre šport. V kompetencii Rady budú prierezové oblasti športu.

Od decembra 2018 je ustanovená rada ministra, šéfoval jej Ján Krišanda, ktorého pred pár dňami stiahli z kandidátky SNS. Čo rada robí, kto je jej členom, skúste hľadať. Formalita zrejme. Vyvolávanie duchov. Ak by bola rada funkčná a schopná, poradí ministerke napr. nekúpiť národný futbalový štadión. Alebo ju upozorní, že hala na Pasienkoch, na ktorú odklepli nedávno 8,5 milióna eur, nemá pod sebou pozemok vo vlastníctve. Alebo by poradila kapitánovi, aby namiesto stožiara kúpil do nejakej školy švihadlá, lopty a žinienky.

Vláda podporí výstavbu športovej infraštruktúry národného významu.

Podporila, žiaľ nesystémovo. Bez hlavy a päty. Len v roku 2019 vyprášilla na projekty hlava nehlava 90 miliónov eur. Ešte má teraz chuť rozdať 2x30. Od novembra Pellegrini porozdeľoval korupčné volebné darčeky do miest a obcí, odkiaľ očakáva priazeň. Vrcholom vlády za prispenia kapitánovej zbojníckej skupiny je bezdôvodné a neopodstatnené navýšenie ceny za odkúpenie národného futbalového štadióna na Tehelnom poli o 24 miliónov eur a 8,5 miliónová politická trafika do obnovy športovej haly na Pasienkoch.

Vláda účelne podporí výstavbu Národného futbalového štadióna, ktorého súčasťou bude Národné centrum športu.

Vláda účelne podporila - zdvihla cenu za štadión. O tom, že by tam malo sídliť národné športové centrum sa nehovorí, nepíše. Určite tam dnes, keď vláda končí, nesídli. Možno tým mysleli, že štát cez toto centrum bude štadión vlastniť a prevádzkovať. Figu borovú.

Vláda prijme jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu. Po vykonaní pasportizácie športových zariadení vytvorí podmienky pre ich budovanie, prevádzkovanie a údržbu v súčinnosti s územnou samosprávou,športovými organizáciami a súkromným sektorom.

Svetový mier. Chvalabohu sa do poslednej vety dostal aj súkromný sektor, pretože štát je najhorší gazda, aký tu kedy bol, či sa to niekde aj zrealizuje, Boh vie.

Vláda podporí kandidatúru a organizovanie vrcholových medzinárodných športových podujatí na Slovensku, okrem iných MS v ľadovom hokeji v roku 2019, kandidatúru mesta Košice na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOFF 2021 a pod. Vláda prijme jasné pravidlá systémového spolufinancovania významných súťaží medzinárodného významu na území SR v kategóriách dospelých i mládeže

Podporila. Lubyová s Dankom šaškovali pred MS v hokeji s "iným - nenárodným" logom na dresoch hokejistov. Absolútny národný suterén kapitána. Nechápem, ako mohol kapitán dovoliť, že družstvo slovenských hokejistov na MS neviedol národný tréner z Revúcej a prečo vlastne nebol on kapitán družstva?

EYOFF v Košiciach? Vláda sa na medzinárodné podujatie v Košiciach 2021 úplne vysrala. Exprimátor Košíc Raši nepohol prstom a zlostný (z nezvolenia) nechal novému primátorovi sud s dynamitom. Nebyť Antona Siekela, šéfa SOaŠV, ktorý zavetril mimoriadnu hanbu zo stiahnutia podujatia zo Slovenska a operatívne - v hodine dvanástej - presunul EYOFF na stredné Slovensko. Našťastie sa na tomto podujatí o rok ani Pelle, ani Róbert a ani kapitán fotiť so športovcami nebudú.

Vláda na základe výsledkov projektu optimalizácie činnosti rezortných stredísk vrcholovej športovej prípravy zefektívni ich činnosť a vykoná opatrenia na posilnenie úloh národného športového centra ako špecializovaného diagnostického a výživového centra pre vrcholový šport a pre prípravu juniorských aj seniorských športových reprezentácií Slovenskej republiky.

Svetový mier.

Vláda zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu (podľa vzoru Fondu na podporu umenia)ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni (rezortné strediská, národné športové projekty vlády/ministerstva školstva,dotácie ministerstiev/vlády určené na športovú činnosť, príspevky na športový poukaz,stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne)

Zriadila na poslednú chvíľu, poslaneckým návrhom, zabetónoval v ňom na štyri roky svojich funkcionárov. Verme, že sa nenaplnia júnové (2019) slová Martiny Lubyovej, že vznikom fondu vzorec skončil. (pozn.: vzorec je dátový systém prerozdeľovania financií v športe medzi oprávnené subjekty)

Vláda v záujme podpory národného povedomia a národnej hrdosti prijme opatrenia na vytvorenie marketingovej značky reprezentácie SR, ktorú bude rozvíjať v spolupráci s podnikmi s majetkovou účasťou štátu a RTVS.

Bože môj, už aby ste boli v národnom postavení mimo hru.