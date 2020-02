Bordel ministerky Lubyovej vo fonde na podporu športu

Jednou z ultrarýchlych akcií kapitánovej SNS, záverečných aktivit tejto vlády bol jesenný vznik Fondu na podporu športu. Zákon o fonde prešiel poslaneckým návrhom. Trošku im trvalo, kým zostavili Správnu radu fondu.

Neskôr bola v tichosti kreovaná Dozorná rada fondu. Google ju ešte neodhalil. Tak sa najprv pozrime na tú komédiu kontroly.

Správna rada fondu na podporu športu. Jednotlivé pozície sú obsadené takto:

J.Gönci - predseda Správnej rady fondu, nominovaný ministerkou Lubyovou (Dankom)

J.Rybánsky - podpredseda SR, Ficov bratranec, nominovaný SOaŠV

členovia SR:

N.Kuzminová - olympionička, biatlon, nominovaná ministerkou Lubyovou (Dankom)

R.Galovič - divoká voda, nominovaný Pellegrinim (Ficom)

A.Danko - primátor Popradu, nominovaný ministerkou Lubyovou (Dankom)

J.Krnáč - olympionik, džudo, nominovaný SOaŠV - zástupca športovcov

D.Líška - karate, nominovaný SOaŠV

M.Kohút - hokej, nominovaný SZĽH (hokej)

J.Riapoš - paralympionici, samozvanec, nominovaný samým sebou, čiže SPV, "sám sebe", (komédia)

M.Berdisová - futbal, menovaná SFZ (futbal)

J.Turčány - ZMOS, nominovaný ZMOS-om



Dozorná rada:

Jaromír Šmátrala, predseda dozornej rady, nominovaný ministerkou, kontrolór SZĽH - bude dozorovať aktivity M.Kohúta z hokeja

Iveta Lednická, členka dozornej rady, nominovaná SOaŠV, ekonomická riaditeľka SOaŠV bude kontrolovať nominantov SOaŠV???

Anna Orthová, členka dozornej rady, advokátka

Richard Horsky, člen dozornej rady (obaja nominovaní ministerkou)

Alena Kánová, členka dozornej rady, nominovaná SPV, pravá ruka Riapoša bude kontrolovať Riapoša.

(pozn. na prvom zasadnutí Alenka byť nemohla, lebo nestihli pre ňu zabezpečiť bezbariérový vstup do priestorov)

Kontrolovať budú teda sami seba.

Na záver konštitučných procesov orgánov fondu boli vytvorené odborné komisie.

Šéfom jednotlivých komisií je vždy člen správnej rady.

Komisia pre vrcholový šport: predseda Richard Galovič, členovia Matej Spišiak (atletika, tréner M.Tótha) a Roman Buček (SOŠV).

Komisia pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky: predseda Jozef Krnáč (judo), členovia Danka Barteková (streľba, SOŠV) a Ivor Lehoťan (biatlon)

Komisia pre šport zdravotne znevýhodnených: predseda Ján Riapoš (SPV a SZTPŠ), členovia Vladimír Bajan (bývalý starosta Petržalky) a Samuel Roško (generálny sekretár SPV)

Komisia pre infraštruktúru, predseda Martin Kohút (SZLH a SOŠV), členovia Diana Kosová (SZLH) a Štefan Bielak (ZMOS)

Komisia pre financovanie športu: predseda Daniel Líška (karate), členovia Patrik Hrbek (právnik SOŠV) a Radoslav Peciar (právnik SZĽH)

Komisia pre šport mládeže a šport pre všetkých: predseda Jozef Turčány (ZMOS), členovia Božena Gerhátová a Adrián Gazdík

Prvým dvom komisiám niet odborne čo vytknúť, takže odbornosť komisií nechajme tak. Pousmejme sa iba nad nomináciou p. Bajana, bývalého starostu Petržalky a potešme sa, že nové zimné štadióny budú rásť ako huby po daždi až po Saharu.

Dôkaz totálnej arogancie a výsmechu do ksichtu ľuďom v športe však dokazuje fakt, že na čele každej odbornej komisie je člen správnej rady.

Odborné komisie totiž podľa zákona o.i.

- posudzujú žiadosti a odporúčajú správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku, ktorý má byť poskytnutý na konkrétny projekt.

Správna rada o.i.

- schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,

- schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu.

V preklade si odborná komisia cez svojho šéfa navrhne, posúdi, vypracuje, schváli a formálne "vopred" schválené predloží na rokovanie správnej rady. Komici.

To, že SNS presadilo fond, do ktorého má natiecť ročne 20 miliónov eur, to že ich chcú rozdeliť opäť raz cez projekty, kde rozhoduje iba subjektivita a nič iné, no čo už.

Ale že nám predložia takúto infantilnú cestu rozhajdákať obrovské peniaze je vrcholne urážajúce.

A na záver si pripomeňme známe príslovie: práca kvapná, málo platná. Družina Andreja Danka sa s týmto rabovaním tak poponáhľala, že pozabudli na ďalšie state zákona. Alebo mali vypité.

Zákona o fonde na podporu športu totiž hovorí: