Pellegriniho lentilky

Na konci roka 2019 si na Úrade vlády vyhrnuli rukávy. Ing. Mgr. Tatiana Janečková podpisovala za vládu jednu zmluvu za druhou. Kapor, stromček, pečenie šli bokom.

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 - tak sa to volá. Nájdete ich na crz.gov.sk

Tesne pred Vianocami rozdával Pellegrini mestám a obciam lentilky.13.12.2019 trinásť zmlúv. Deň predtým štrnásť. 10. decembra 2019 úctyhodné pracovné nasadenie - 28 podpisov. Neskutočné tempo. Za dva mesiace, november, december "podporil" Pelle šport vo vybraných obciach za 3 milióny eur. Od augusta 2019 do konca roka rozdal 10 miliónov. 35% obdarovaných obcí má starostu za Smer. Bývalo aj horšie.

Peniaze poputovali do obcí na výstavbu multifunkčného ihriska (známe Gallisove ihriská), detského ihriska, nákup športovej výbavy,opravu objektov.

Vyberám niektoré.

Nižný Žipov 10 250 eur, oprava oplotenia športového ihriska.

Strážske 10 000 eur, údržba futbalového miniihriska.

Podhorie 10 000 eur, výmena hlučných mantinelov na multifunkčnom (Gallisovom) ihrisku.

Peniaze dostali obce (aj dve dotácie v roku), mestá, samosprávne kraje. Medzi obdarovanými nájdete aj občianske združenia, telovýchovné jednoty, športové kluby, súkromné školy, rodičovské združenia.

ŠK Arkádia Galanta - 10 000 na opravu posilňovne

Súkromná stredná odborná škola podnikania - 4 000 eur

Šport zóna - 13 000 eur

o.z. Usmej sa na mňa - 4 000 eur

Pellegrini fukol v rámci podpory športu 8 000 eur aj na detské ihrisko Rímskokatolíckej farnosti sv.Jozefa v Slivníku.

Toto, čo robí Ficov poskok je absolútne nesystémové rozdeľovanie spoločných financií. Nemá to ani hlavu, ani pätu. Je to nechutná politická korupcia a kupovanie si starostov, mecenášov, známych, kadejakých vlezdoprdelistoiv. Niektoré obce dostali, iné nedostali. Rieši sa to cez žiadosti, projekty, známosti, vzťahy, väzby. Mnohí nedostali ani cent. A budú zase písať, žiadať a žobrať.

V roku 2019 dal štát nesystémovo do športu okolo 100 miliónov eur a vrcholom arogancie Pellegriniho vlády a ministerky školstva Lubyovej je priklepnutie 98 miliónov (o 34 viac ako bolo v zmluve) za národný futbalový štadión Kmotríkovi.