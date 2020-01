Ten náš štát je predsa len riadny dilino

Včera zasadala vláda mimoriadne v budove Národnej banky SR. Asi potrebovali priamo u zdroja zistiť, koľko ešte v mešci ostalo. Zasadli a kúpili národný futbalový štadión.

Pred časom som napísal blog https://ivanhusar.blog.sme.sk/c/491566/stat-nebud-dilino-nekupuj-ten-stadion.html a nabádal som v ňom, aby štadión štát nekupoval.

V pôvodnej zmluve medzi štadiónom a štátom bola klauzula o možnosti odkúpiť štadión. Neskôr uzrela svetlo sveta druhá zmluva, do ktorej sa votrela opcia. Opcia, že ho štát kúpiť musí, ak ho investor bude chcieť predať. Cena bola zastropovaná na 72,5 milióna eur, Pellegrini včera cenu navýšil na stovečku. Za tento rozdiel by sme dokázali v Bratislave postaviť 25 športových hál, alebo 25 malých útlych zimných štadiónov, alebo 25 malých funkčných plavární. Desiatky tenisových dvorcov, skejtbordové parky.

Ministerka školstva Martina Lubyová dodala, že to nie je definitívne, že stanovisko k tomu musí dať Európska komisia, ÚVO a Protimonopolný úrad. Komička.

Bude veľmi zaujímavé sledovať, kto bude nakoniec štadión prevádzkovať a ako budú vyzerať ceny za prenájom.