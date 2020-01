SAS MÁ ŠPORT - rozhýbeme deti

Na príklade volejbalového klubu v Púchove vysvetlím ako na to. V Púchove existuje 50 rokov volejbalový klub. Niekoľko titulov. Väčšinu športov dotovala fabrika Matador. Privatizácia. Šport zdochol. Aj futbal, aj hokej.

Po čase sa chlapčenský volejbal do haly v Púchove vracia. Mládež už pár rokov funguje. Tréneri pritiahli 160 detí do haly. Celá činnosť detí však rok čo rok visí na gume od gatí rôznych papalášov, systémov a projektov.

Ministerka Lubyová kúpi na Štrbu do Tatier drahý ratrak, prispeje národným motokáram, diagnostickému labáku.

Kapitán Danko povie: "Musíme kúpiť ešte dve stíhačky F16, lebo jedna nám to na Sliači neubrzdila a skončila na ľadovej ploche v Bystrici. Potrebujeme novú stíhačku a musíme znovu obnoviť hokejovú halu."

Primátorka, primátor, starostka, starosta, poslanci, komisie povedia, že je nutné v meste nové parkovisko pri cintoríne, kino do hospicu. Máme tu projekt na nikam nevedúcu cyklotrasu a potrebujeme spojiť obce. Oblek, topánky, vzťahy, styky, známosti.

V SaS sme v januári 2020 predstavili program Návod na lepšie Slovensko. V ňom je kapitola Vzdelaná spoločnosť a tam nájdete o.i. aj program SAS MÁ ŠPORT.

Jedna kapitola pojednáva aj o "patente" SaS - voľnočasové poukazy.

V skratke.

160 detí.

160 poukazov.

Hodnota poukazu bude trojnásobok životného minima, dnes je to cca 630 eur. 160 x 630. Rátajte sami.

Rodič dostane poukaz a rozhodne.

Volejbalový klub v Púchove, ako oprávnený prijímateľ poukazov, (má vzdelaných trénerov, je registrovaný, má kde činnosť vykonávať, podlieha národnému športovému zväzu) poukaz bez byrokracie prijme (aplikáciou) a môže sa začať pracovať. Plánovať, organizovať, nakupovať, hľadať možnosti rozvoja.

Súperí s futbalom, hokejom, plávaním, tenisom, karate, ale aj s folklórom. Funguje to.

Dnes 160, o päť rokov 300 detí. Nevydalo? Nedalo sa? Nezvládli sme? Nevieme to robiť? Máme trénera ožrana? Kupujeme deťom tričká za 70 centov? Hlavný dozorca - rodič povie: dosť.

Podotýkam, že iniciatíva rodiča nesmie narúšať kompetencie, mantinely, ale to je len a len interné nastavenie klubu a zvládnutie príčetnosti všetkých zainteresovaných.

V SaS považujeme vyplnenie voľného času detí za verejný statok. V programe strany SaS na webe sa dozviete podrobnosti.