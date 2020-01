Korupcia vo volejbale ???

Som človek milujúci Dunaj, Vysokú v rodných Tatrách, začiatok Karpát z tejto strany, tri deti a ich dve maminy a ešte volejbal.

10 rokov člen SaS, kandidujem do voľbách do NR SR 2020

Som so Sulíkom, lebo nekradne.

Veľmi túžim, aby sa na Slovensku oplatilo robiť šport.