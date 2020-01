Majestátny kapitán Danko

Štyri roky sme počúvali, vídavali: ja som urobil, ja som vybavil, ja som dohodol, ja som presadil, ja som odpálil (žlté vlaky). Veľmi sporadicky použil velikán slovenskej politiky Andrej Danko prvý pád množného čísla - singular.

Pri všetkých opisoch zásluh jeho strany, jeho nápadov, jeho riešení, jeho kravín (rekreačné a športové poukazy) spomínal takmer výlučne iba seba.

Dokonca zašiel tak ďaleko, že v poslednej dobe niekoľkokrát povedal, keby tak on vyhral voľby. Tak suverénne ako susedia Kaczynski a Orbán. To by bolo. Chcel by vládnuť sám. On a len on sám. Je veľmi otázne, či by sám neobsadil všetky kreslá v jeho parlamente. Ušetrili by sme.

Zrazu po Vianociach idete, šoférujete chotárom a tam billboardy:

presadili sme

vybavili sme

dali sme

rozdali sme

zariadili sme.

Všade prvý pád množného čísla - plurál.

Vravím si, to nie je možné, čo s ním tie sviatky pokoja porobili. Natoľko ma táto premena zaujala, že som sa zamyslel a svitlo mi.

Kapitán Andrej Danko píše volebné slogany síce v plurále, ale v tzv. kráľovskom. Pluralis majestaticus.

My Andrej. My Andrej sme pre vás spravili.

Vzhľadom k tomu, že toto používanie je dosť "nemoderné" mal si on na každý billboard dať Dankov dvoch a všetkým by bolo vsjo jasno.